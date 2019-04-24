Футболист АПЛ забил самый быстрый гол в истории чемпионата (видео)

Шейн Лонг отличился на седьмой секунде встречи.

Ирландский нападающий «Саутгемптона» Шейн Лонг отметился забитым мячом на седьмой секунде матча Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Уотфорда».

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32-летний форвард воспользовался ошибкой хозяев на самых первых секундах встречи после введения мяча в игру с центра поля. Лонг заблокировал пас защитника «Уотфорда», завладел мячом и реализовал выход на ворота Бена Фостера.

Таким образом Лонг установил рекорд лиги. Он отличился на седьмой секунде встречи, чем превзошел защитника Тоттенхэма Ледли Кинга. Последний забил мяч в ворота «Брэдфорда» на десятой секунде матча в сезоне-2000/2001.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Лонг провел 23 матча, в которых четырежды поражал ворота соперника.