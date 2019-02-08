Идентифицированы останки тела пропавшего футболиста Эмилиано Салы

Он летел в частном самолете вдвоем с пилотом.

Тело, поднятое с самолета, пропавшего над Ла-Маншем в ночь на 22 января идентифицировано, как останки футболиста Эмилиано Салы.

Экс-футболист французского "Нанта" летел в расположение свей новой команды "Кардифф Сити" после подписания контракта.

Футболист и пилот летели в частном самолете Piper PA-46 Malibu, сообщается в Twitter полиции британского графства Дорсет.

«Доставленное сегодня в порт Портленда тело было идентифицировано коронером Дорсета как тело профессионального футболиста Эмилиано Салы», — говорится в сообщении.

Самолет с футболистом на борту пропал с экранов радаров 22 января. 4 февраля сообщалось об обнаружении останков самолета в проливе Ла-Манш и одного тела внутри самолета, а 7 февраля тело было извлечено из воды и отправлено на идентификацию.