В 2024 году в Лиге чемпионов могут произойти революционные изменения

Ассоциация европейских клубов уведомила своих членов о намерении реформировать главный турнир Европы.

Ассоциация европейских клубов (ECA) во главе с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли направила письмо всем членам ассоциации по поводу реформ в Лиге чемпионов.

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В нем ЕСА подтверждает свои намерения лоббировать расширение роли Лиги чемпионов после 2024 года. Так, предполагается, что вместо квалификации в еврокубок через чемпионаты своих стран будет введена европейская система пирамиды футбола – с вылетом и повышением в классе между дивизионами, высшим из которых станет Лига чемпионов, сообщает журналист The Times Мартин Циглер в своем Twitter.

По данным СМИ, матчи Лиги чемпионов в будущем могут передвинуть на выходные дни, а игры чемпионатов - на середину недели.