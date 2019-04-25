В 2024 году в Лиге чемпионов могут произойти революционные изменения
Ассоциация европейских клубов (ECA) во главе с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли направила письмо всем членам ассоциации по поводу реформ в Лиге чемпионов.
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В нем ЕСА подтверждает свои намерения лоббировать расширение роли Лиги чемпионов после 2024 года. Так, предполагается, что вместо квалификации в еврокубок через чемпионаты своих стран будет введена европейская система пирамиды футбола – с вылетом и повышением в классе между дивизионами, высшим из которых станет Лига чемпионов, сообщает журналист The Times Мартин Циглер в своем Twitter.
По данным СМИ, матчи Лиги чемпионов в будущем могут передвинуть на выходные дни, а игры чемпионатов - на середину недели.