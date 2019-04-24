190-сантиметровый нигериец прибыл в Динамо на смотрины
15:14, 24 апреля 2019Футбол
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Потенциальный новичок клуба может сыграть на позиции центрального защитника и опорного полузащитника.
19-летний нигериец Джозеф приехал на просмотр в "Динамо" / dynamomania.com
19-летний нигерийский игрок Джозеф прибыл на просмотр в киевское «Динамо».
Как сообщает «Динамомания», потенциальный новичок клуба может сыграть на позиции центрального защитника и опорного полузащитника.
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Приезд нигерийца Джозефа был ранее анонсирован известным футбольным менеджером Дмитрием Селюком, который отмечал, что рост новобранца составляет около 190 см.
Напомним, сегодня состоится один из главных матчей сезона - "Динамо" принимает "Шахтер". Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Динамо" - "Шахтер".
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