190-сантиметровый нигериец прибыл в Динамо на смотрины

Потенциальный новичок клуба может сыграть на позиции центрального защитника и опорного полузащитника.

19-летний нигерийский игрок Джозеф прибыл на просмотр в киевское «Динамо». Как сообщает «Динамомания», потенциальный новичок клуба может сыграть на позиции центрального защитника и опорного полузащитника. Читайте такжеКапитан Динамо вместе с ультрас разрисовал трибуну "Олимпийского" перед игрой с Шахтером (видео) Приезд нигерийца Джозефа был ранее анонсирован известным футбольным менеджером Дмитрием Селюком, который отмечал, что рост новобранца составляет около 190 см. Напомним, сегодня состоится один из главных матчей сезона - "Динамо" принимает "Шахтер". Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Динамо" - "Шахтер".

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