Футболист сборной Украины оконфузился из-за незнания истории (видео)

Динамовец Виталий Миколенко не знал, когда Украина стала независимой.

Защитник "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко оконфузился, отвечая на вопрос о том, когда распался СССР, а Украина стала независимой.

В рамках проекта "ОТДУШИВДУШУ" на YouTube Миколенко не смог без подсказки назвать правильную дату.

"Когда распался Советский союз? Это когда наша страна стала независимой, да? В 1986 году. Нет? Значит, выше. Не знаю. 80-е или 90-е? В 1991-м, да? Подсказал мне, спасибо", - сказал Миколенко.

Напомним, на счету 19-летнего Миколенко три матча в футболке сборной Украины.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболист "Шахтера" назвал народы Украины и России "побратимами".