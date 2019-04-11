Арсенал обыграл Наполи, Валенсия в концовке нокаутировала Вильярреал в 1/4 финала Лиги Европы
23:59, 11 апреля 2019Футбол
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Ответные поединки четвертьфинальной стадии пройдут 18 апреля.
"Арсенал" обыграл "Наполи" / REUTERS
В четверг состоялись четыре матча 1/4 финала Лиги Европы УЕФА. Наибольший интерес на этой стадии вызывает пара лондонского "Арсенала" и итальянского "Наполи". Лондонские "Канониры" добились уверенной домашней победы со счетом 2:0 благодаря двум голам, забитым в начале игры.
Кроме того, "Бенфика" в результативном матче одолела "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне), "Челси" минимально выиграл в гостях у "Славии", а "Валенсия" обыграла на выезде "Вильярреал", сообщает официальный сайт УЕФА.
Лига Европы. 1/4 финала
Первые матчи
"Арсенал" - "Наполи" - 2:0
"Бенфика" - "Айнтрахт" Ф - 4:2
"Вильярреал" - "Валенсия" - 1:3
"Славия" - "Челси" - 0:1
Ответные поединки четвертьфинальной стадии пройдут 18 апреля.
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