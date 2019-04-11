Арсенал обыграл Наполи, Валенсия в концовке нокаутировала Вильярреал в 1/4 финала Лиги Европы

Ответные поединки четвертьфинальной стадии пройдут 18 апреля.

В четверг состоялись четыре матча 1/4 финала Лиги Европы УЕФА. Наибольший интерес на этой стадии вызывает пара лондонского "Арсенала" и итальянского "Наполи". Лондонские "Канониры" добились уверенной домашней победы со счетом 2:0 благодаря двум голам, забитым в начале игры.

Кроме того, "Бенфика" в результативном матче одолела "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне), "Челси" минимально выиграл в гостях у "Славии", а "Валенсия" обыграла на выезде "Вильярреал", сообщает официальный сайт УЕФА.

Лига Европы. 1/4 финала

Первые матчи

"Арсенал" - "Наполи" - 2:0

"Бенфика" - "Айнтрахт" Ф - 4:2

"Вильярреал" - "Валенсия" - 1:3

"Славия" - "Челси" - 0:1

Ответные поединки четвертьфинальной стадии пройдут 18 апреля.