Арбитры должны останавливать матчи в случае проявлений расизма - президент УЕФА

Глава УЕФА призвал судей останавливать матчи в случае оскорбительных расистких выкриков с трибун.

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что арбитры должны останавливать матчи в случае проявлений расизма.

«Мы поговорим с судьями еще раз в связи с последними инцидентами. Мы скажем им быть уверенными в себе, не бояться действовать. Они все знают, но они люди. Трудно принять решение о том, нужно ли действовать или нет. Это серьезный шаг, но мы переговорим с арбитрами и скажем им быть смелыми.

Потому что в тот момент, когда матч остановят, 90% нормальных людей надерут задницы этим идиотам. Если ничего не произойдет, то слово получат идиоты.

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Я видел не так много матчей, во время которых использовались расистские кричалки. Но 90% нормальных людей это злит. Они [расисты] в меньшинстве, но негативные персонажи всегда самые громкие. У позитивных людей спокойная жизнь. Отрицательные персонажи агрессивны и злы. Вот почему иногда кажется, что такие люди превалируют в обществе – они шумны и примитивны.

Иногда кажется, что на Балканах большинство людей – расисты. Но это неправда, там хорошие люди. Это большая проблема, но не только на Балканах, а во всей Восточной Европе. Там немного мигрантов, потому что все хотят в Западную Европу из-за экономических факторов, работы, лучшей жизни. Нам потребуется время.

Но в тоже время есть Италия, где одна из самых больших проблем – расизм, сексизм и гомофобия. Есть Англия со своими проблемами. Это проблема нетерпимых людей, а не наций», – цитирует Чеферина FourFourTwo со ссылкой на Press Association Sport.

Как сообщал УНИАН, лондонский "Челси" подал жалобу в УЕФА на проявления расизма во время матча против "Динамо" в Киеве по отношению к игроку Каллуму Хадсону-Одои. Позже ФК "Динамо" опроверг факт расизма на матче Лиги Европы.