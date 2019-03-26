ФФУ отреагировала на скандал вокруг натурализации Мораеса

"Процедура натурализации нарушена не была", - заявил генсек ФФУ Юрий Записоцкий.

Генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий прокомментировал скандал вокруг натурализации Жуниора Мораеса.

Ранее португальское издание Maisfutebol опубликовало информацию о неправомерности натурализации бразильца, мол, он не прожил на территории Украины непрерывно 5 лет, как того требует устав ФИФА, а прожил 4 года и 8 месяцев.

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"Мы исследовали ситуацию вокруг натурализации Мораеса. Нет сомнения, что процедура натурализации нарушена не была. Были соблюдены все позиции закона Украины "О гражданстве Украины", - заявил генсек ФФУ Юрий Записоцкий.

"Жуниором Мораесом не было возбуждено соответствующей нормы пребывания в стране, установленной ЗУ "О гражданстве" и налоговым кодексом. Во-вторых. ФИФА, при определении достаточности срока постоянного проживания в стране, ссылается на национальное законодательство", – сказал Записоцкий, которого цитирует Tribuna.

Ранее сообщалось, что сборной Украины могут засчитать технические поражения в матчах с Португалией (0:0) и Люксембургом (2:1), в которых принимал участие Мораес.