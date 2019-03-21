Молодежная сборная Украины (U-21) с ничьей начала сбор в Турции

Подопечные Руслана Ротаня, имея колоссальное игровое преимущество, не смогли пробить оборону молодежной сборной Эстонии 0:0.

Сегодня матчем против молодежной сборной Эстонии сборная Украины U-21 начала программу контрольных поединков в Турции в рамках международного турнира, в котором также примут участие сборные Казахстана, Латвии и Македонии.

Соревнования в Белеке будут проходить по круговой системе с двумя исключениями. Поскольку молодежные сборные Латвии и Эстонии (как и команды Казахстана и Македонии) попали в одну группу отбора на Евро-2021 (U-21), матчи между ними проводиться не будут, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

В связи с этим для определения победителя турнира в очковый зачет каждой команде пойдут только три поединка. Таким образом, украинцы станут единственной сборной, которая в Турции сыграет четыре матча, однако встреча с Эстонией не добавила им очков. А вот для эстонцев этот матч имел турнирное значение.

Первые минуты поединка против прибалтов прошли в равной борьбе, возможно, чуть острее действовали эстонцы. Однако минуты с 20-й сине-желтые прибрали инициативу к своим рукам. Контроль мяча и коллективный отбор не давали оппоненту часто переходить середину поля. Подопечные Руслана Ротаня в первом тайме должны были забивать не раз, однако вратарь сборной Эстонии спасал ситуацию, а порой подводила неточность украинцев.

И после перерыва преимущество сборной Украины не вызывала сомнений. На несколько голов сине-желтые так точно наиграли. Один только Смирный мог забить дважды. Под конец поединка эстонцы действовали на отбой, но все же выстояли под давлением нашей команды. 0:0.

Международный турнир Antalya Cup 2019

Эстония (U-21) — Украина (U-21) — 0:0

Украина. 1-й тайм: Билык, Быков, Милованов, Семенихин, Лебеденко, Лєднєв, Різьє, Алибеков, Лунев, Казак, Русин. 2-й тайм: Кожухарь, Якимец, Бабогло, Чеберко, Стецков, Чех, Смирный, Путря, Кравчук, Вантух, Топалов.