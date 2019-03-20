Срна пока не планирует возвращаться в Шахтер
10:59, 20 марта 2019Футбол
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Хорватский футболист намерен еще год поиграть в Италии.
Дарио Срна / Reuters
Защитник итальянского «Кальяри» Дарио Срна пока не собирается возвращаться в «Шахтер» в качестве игрока или на административную должность.
Об этом сообщает Youtube-программа «ТаТоТаке».
Возвращения хорвата в "Шахтер" точно не произойдет в этом сезоне, так как 36-летний футболист хочет еще год поиграть в чемпионате Италии.
Срна в текущем сезоне провел 23 матча в составе клуба Серии А, в которых сделал 3 голевых передачи.
Дарио Срна выступал за «Шахтер» с 2003-го по 2018-й годы.
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