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Срна пока не планирует возвращаться в Шахтер

10:59, 20 марта 2019
Футбол
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Дарио Срна / Reuters

Защитник итальянского «Кальяри» Дарио Срна пока не собирается возвращаться в «Шахтер» в качестве игрока или на административную должность.

Об этом сообщает Youtube-программа «ТаТоТаке».

Возвращения хорвата в "Шахтер" точно не произойдет в этом сезоне, так как 36-летний футболист хочет еще год поиграть в чемпионате Италии.

Срна в текущем сезоне провел 23 матча в составе клуба Серии А, в которых сделал 3 голевых передачи.

Дарио Срна выступал за «Шахтер» с 2003-го по 2018-й годы.

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Теги: #ФК Шахтер#Дарио Срна