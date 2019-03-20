Срна пока не планирует возвращаться в Шахтер

Хорватский футболист намерен еще год поиграть в Италии.

Защитник итальянского «Кальяри» Дарио Срна пока не собирается возвращаться в «Шахтер» в качестве игрока или на административную должность.

Об этом сообщает Youtube-программа «ТаТоТаке».

Возвращения хорвата в "Шахтер" точно не произойдет в этом сезоне, так как 36-летний футболист хочет еще год поиграть в чемпионате Италии.

Срна в текущем сезоне провел 23 матча в составе клуба Серии А, в которых сделал 3 голевых передачи.

Дарио Срна выступал за «Шахтер» с 2003-го по 2018-й годы.