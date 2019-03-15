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Барселона и МЮ сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов

13:28, 15 марта 2019
Футбол
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Состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов / uefa.com

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций в Ньоне (Швейцария) завершилась жеребьевка пар четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.

В частности, на этом этапе соревнований сойдутся Барселона и Манчестер Юнайтед, сообщает официальный сайт УЕФА.

Полные результаты жеребьевки:

1/4 финала:

Барселона - Манчестер Юнайтед

Тоттенхэм — Манчестер Сити

Ливерпуль - Порту 

Аякс - Ювентус

1/2 финала:

Тоттенхэм — Манчестер Сити /  Аякс - Ювентус

Барселона - Манчестер Юнайтед / Ливерпуль - Порту

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Теги: #футбол#УЕФА#жеребьевка#Лина чемпионов