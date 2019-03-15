Барселона и МЮ сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА а швейцарском Ньоне путем жеребьевки определились пары 1/4 финала.

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций в Ньоне (Швейцария) завершилась жеребьевка пар четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов УЕФА. В частности, на этом этапе соревнований сойдутся Барселона и Манчестер Юнайтед, сообщает официальный сайт УЕФА. Полные результаты жеребьевки: 1/4 финала: Барселона - Манчестер Юнайтед Тоттенхэм — Манчестер Сити Ливерпуль - Порту Аякс - Ювентус 1/2 финала: Тоттенхэм — Манчестер Сити / Аякс - Ювентус Барселона - Манчестер Юнайтед / Ливерпуль - Порту

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