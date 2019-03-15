Барселона и МЮ сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов
13:28, 15 марта 2019Футбол
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В штаб-квартире УЕФА а швейцарском Ньоне путем жеребьевки определились пары 1/4 финала.
Состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов / uefa.com
В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций в Ньоне (Швейцария) завершилась жеребьевка пар четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.
В частности, на этом этапе соревнований сойдутся Барселона и Манчестер Юнайтед, сообщает официальный сайт УЕФА.
Полные результаты жеребьевки:
1/4 финала:
Барселона - Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм — Манчестер Сити
Ливерпуль - Порту
Аякс - Ювентус
1/2 финала:
Тоттенхэм — Манчестер Сити / Аякс - Ювентус
Барселона - Манчестер Юнайтед / Ливерпуль - Порту
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