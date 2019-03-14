Тренер Челси: у Цыганкова отличное будущее в Динамо или в одном из топ-чемпионатов Европы

Отдельно тренер похвалил Оливье Жиру, который забил три гола.

Главный тренер Челси Маурицио Сарри прокомментировал результат ответного матча против Динамо в Лиге Европы, в котором его команда победила 5:0.

Отдельно тренер похвалил Оливье Жиру, который забил три гола, сообщает SportArena.

«Мы стартовали очень хорошо – так и хотели. Было важно забить после результата на Стамфорд Бридж. Соперник оказался в сложной ситуации.

Считаю, первый там сыграли очень хорошо. Во втором тайме немного подсели, но, если смотреть на все 90 минут, я доволен игрой командой. Очень удовлетворен Жиру. Он очень важный футболист для нас.

Я был расстроен состоянием поля, но оно было таковым для обеих команд. Поле было проблемой и для нас, и для Динамо. Помню, как это поле было в прекрасном состоянии 2 года тому назад», — рассказал Сарри.

Также наставник поделился своими мыслями по поводу перспектив Челси в Лиге Европы.

«Предпочту сыграть с Наполи в финале. Во-первых, это будет означать, что мы [Челси] в финале. Во-вторых, это будет означать, что Наполи в финале. Вы хорошо знаете о моей связи с городом, людьми. Мне будет очень сложно противостоять Наполи раньше, чем в финале», — заявил итальянец.

Кроме того, Сарри отметил нескольких футболистов в составе Динамо, а также рассказал о главной причине поражения киевлян.

«Кого бы выделил из динамовских футболистов? Цыганков, 15 номер – знаю его, потому что он играл против Наполи 2 году тому назад в Лиге чемпионов. Считаю, у него отличное будущее здесь и в одном из топ-чемпионатов Европы. Также считаю, что 8 номер [Шепелев] сможет сильно прибавить в будущем.

Думаю, на данном отрезке сезона для Динамо проблема заключается в физическом состоянии. Возможно, состав Динамо 2 года тому назад был сильнее, но сейчас у них очень молодая команда и у них отличное будущее», — добавил наставник Синих.

Эта победа позволила Челси выйти в 1/4 финала турнира.

Интересно, что лондонцы нанесли Динамо самое крупное поражение в еврокубках на своем поле.