Александрия на последней минуте спаслась от поражения в матче с Мариуполем в УПЛ

Поединок завершился вничью - 1:1.

В Александрии состоялся очередной поединок 20-го тура УПЛ, в котором "Мариуполь" сыграл вничью с третьей командой чемпионата - "Александрией".

Матч завершился со счетом 1:1, сообщает официальный сайт соревнований.

На 15-й минуте счет открыл Александр Зубков, замкнув длинную передачу Валерия Федорчука. Этот гол мог оказаться единственным в матче - вплоть до 90-й минуты "Мариуполь" вел в счете, однако перед финальным свистком Евгений Банада с передачи Артема Поляруса восстановил равновесие и спас для "Александрии" очко.

"Александрия", занимающая третье место в таблице, теперь имеет 37 пунктов. "Мариуполь" идет пятым (28 очков).