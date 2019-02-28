Гендиректор Шахтера Палкин: сумма отступных за новичка Тете - 150 миллионов евро

Сергей Палкин поделился подробностями перехода бразильского легионера в стан донецкой команды.

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о трансферах команды и, в особенности, о последнем переходе бразильца Тете.

– Прежде всего хочу сказать, что в последнее время ушло много лидеров команды. Сегодня мы на пороге формирования нового, обновленного «Шахтера». За минувшие полгода провели очень хорошую, качественную трансферную политику, а самое главное – не отступили от своей философии делать ставку на молодых. Майкон, Фернандо, Маркос Антонио, Сиприано, Додо, Тете. Многие специалисты сегодня говорят, что, по большому счету, это будущее национальной сборной Бразилии. Хочется отметить и украинцев: Мудрик в своей возрастной категории является лучшим, Сикан перспективный нападающий. Плюс огромные надежды мы связываем с Соломоном. Все эти ребята очень талантливы, профессиональны и перспективны. Они – «Шахтер» через два-три года. Повторюсь, мы не отступаем от своей стратегии. Верим, что выбранная нами более 15 лет назад философия будет давать свои плоды - отметил Палкин в интервью официальному сайту донецкого клуба.

На вопрос о том, как долго в клубе следили за Тете, Палкин заметил:

– Более скрупулезно следили последние полгода. Речь о скаутах, проживающих в Бразилии, и нашем главном скауте, который приезжал на матчи. В итоге у нас сложилась полная и детальная картина по Тете.

А на вопрос о том, как долго велись переговоры, отметил:

– Процесс был очень длительным. Переговоры вели около двух месяцев. Главная причина в том, что «Гремио» не хотел его отпускать. Они чувствовали, что в будущем этот футболист может стоить много денег. Со своей стороны и мы понимали: как только он заиграет за первую команду, его стоимость может быть в разы выше. Мы долго говорили по поводу цифр и других вопросов. Главная тема со стороны «Гремио» – процент от перепродажи. Там видели, что футболист очень талантлив и перспективен, его уровень, поэтому в нашем контракте есть 15% от перепродажи футболиста. Было очень сложно, поскольку вначале в «Гремио» вообще не хотели идти ни на какие переговоры. Они не хотели продавать.

На логичный в таких случаях вопрос - какова стоимость Тете и какова клаусула, гендиректор ответил предельно лаконично:

– Мы приобрели Тете за 15 миллионов евро. 10 миллионов, полученные от продажи Ракицкого, плюс добавили часть от трансфера Фреда – и инвестировали в приобретение молодого талантливого футболиста. Верим, что это наше будущее, что Тете вырастет в большую звезду. Что касается клаусулы или отступных, то на сегодняшний день мы установили рекордную для нас сумму – 150 миллионов евро.

– В разных интервью Тете сравнивал себя с Пеле. На кого по стилю игры похож Тете из бывших и нынешних бразильцев «Шахтера»?

– Я считаю, нет такого конкретного ответа. Мне кажется, здесь некий микс Марлоса, Косты, Виллиана… Тете очень техничный парень. В Бразилии его называют «ураганом» – это означает, что он вносит в оборону соперника беспорядок, его крайне сложно остановить. Он обладает серьезной техникой, ударом и пасом.

– «Шахтер» берет Тете на позицию Марлоса?

– Он может играть на многих позициях: и справа, и 10-го номера, и слева. Это многопрофильный футболист.

– Каким вы видите будущее Тете в «Шахтере» спустя несколько лет?

– Я уже сказал, что мы на пороге формирования нового «Шахтера». Уверен, через два года он будет блистать. Естественно, мы должны понимать и относиться снисходительно к молодым ребятам: в 19 лет сложно прийти и все для себя открыть. Нужно определенное время. Однозначно будут ошибки, но важно иметь терпение. Мы уверены в будущем Тете. Будем работать!

Как сообщал УНИАН, сегодня днем Тете был официально представлен в качестве игрока Шахтера. Хавбек подписал с клубом пятилетний контракт.