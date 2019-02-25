Шахтер уверенно обыграл Александрию в заключительном матче 19-го тура УПЛ

Голы Марлоса и Мораеса в первом тайме склонили чашу весов на сторону донецкой команды.

В Харькове завершился заключительный поединок 19-го тура УПЛ, в котором лидер первенства "Шахтер" принимал на своем поле "Александрию", занимающую третью строчку в турнирной таблице.

Победу со счетом 2:0 одержали горняки, сообщает официальный сайт соревнований.

На 14-й минуте счет открыл Марлос. Бразилец с украинским паспортом получил мяч спиной к воротам, обыгрался в стеночку с Тайсоном и отправил мяч в сетку. 1:0.

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На 35-й минуте Мораес удвоил преимущество своей команды ударом головой после паса Марлоса.

На 78-й минуте герой матча Марлос заработал пенальти, однако сам же его не смог реализовать. На удар с 11-метровой отметки среагировал голкипер "Александрии" Панькив.

Таким образом, "Шахтер" после этой победы набрал 48 очков и сохранил преимущество над "Динамо" в "золотой гонке" в 7 пунктов.