Марьян Швед признан лучшим игроком 19 тура чемпионата УПЛ

В матче с «Ворсклой» игрок оформил первый для себя хет-трик в УПЛ.

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в Экспертный совет УПЛ определила самого яркого футболиста из всех, которые приняли участие в матчах 19-го тура чемпионата.

По итогам голосования победу одержал вингер «Карпат» Марьян Швед, который в матче с «Ворсклой» оформил первый для себя в УПЛ хет-трик, сообщает официальный сайт лиги.

Он набрал семь голосов, а динамовцы Беньямин Вербич и Николай Шапаренко — два и один соответственно.

В состав экспертного совета УПЛ входят: Артур Валерко, Олег Венглинский, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Игорь Цыганык, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.