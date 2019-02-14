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Пять человек госпитализированы в Риме после драки фанатов Лацио и Севильи

17:35, 14 февраля 2019
Футбол
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Пять чеове получили ранения во время поножовщины футбольных фанатов в Италии / Ansa.it

Как результат, пятеро особо рьяных болельщиков футбола попали в больницу, сообщает SportArena со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Издание сообщает, что болельщики во время драки использовали ножи.

В результате полученных ножевых ранений госпитализированы 5 человек, среди которых три испанца, американец и англичанин. Двое из попавших в больницу находятся в тяжелом состоянии.

На данный момент полиция Рима изучает происшествие, в котором принимало участие порядка 40 человек.

Поединок между Лацио и Севильей начнется сегодня в 19:55.

Напомним, вчера в Киеве также состоялась драка фанатов, в которой приняли участие представители Динамо и Айнтрахта.

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Теги: #фанаты#Рим#Лига Европы#фанаты Лацио#Севилья