Пять человек госпитализированы в Риме после драки фанатов Лацио и Севильи

Это уже вторая драка с участием ультрас клубов-участников Лиги Европы за два дня.

Накануне матча 1/16 финала Лиги Европы между Лацио и Севильей в Риме произошла потасовка фанатов.

Как результат, пятеро особо рьяных болельщиков футбола попали в больницу, сообщает SportArena со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Издание сообщает, что болельщики во время драки использовали ножи.

В результате полученных ножевых ранений госпитализированы 5 человек, среди которых три испанца, американец и англичанин. Двое из попавших в больницу находятся в тяжелом состоянии.

На данный момент полиция Рима изучает происшествие, в котором принимало участие порядка 40 человек.

Поединок между Лацио и Севильей начнется сегодня в 19:55.

Напомним, вчера в Киеве также состоялась драка фанатов, в которой приняли участие представители Динамо и Айнтрахта.