Фонсека про трансфер Ракицкого: игрок сам захотел покинуть клуб

Португальский специалист впервые прореагировал насамый громкий трансфер зимнего межсезонья.

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека дал комментарий относительно трансфера Ярослава Ракицкого из донецкого Шахтера в российский Зенит (Санкт-Петербург).

Тренер впервые публично заговорил на эту тему в эфире телеканала Футбол 1.

«В атакующем плане Ярослав Ракицкий давал нам буквально сверхъестественные качество и силу. С мячом в атаке Ракицкий был одним из лучших в мире. В этом я не сомневаюсь.

В то же время, нужно сказать следующее. За это время я много слышал об уходе Ракицкого. Нужно понимать, что это никогда не было желанием клуба – продать Ракицкого. Это действительно был сам Ракицкий, который подошел ко мне лично и к администрации клуба, выразив свое желание уйти.

Он решил, что это будет хорошая возможность для него, он захотел попробовать себя в другом чемпионате. Понятно, что ни в коем случае я не хочу вставлять палки в колеса своим игрокам», - закончил Паулу Фонсека.

Ракицкий покинул Шахтер после первого зимнего сбора, в конце января. Игрок подписал контракт с российским клубом 28 января.