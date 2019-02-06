Скандал с экс-супругами Алиевыми: суд перенес рассмотрение дела (видео)
15:16, 06 февраля 2019Футбол
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Жена настаивает, чтобы суд разрешил ей с детьми вернуться в квартиру Алиева.
Оболонский суд столицы перенес рассмотрение дела Алиевых.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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В Оболонском суде прошло заседание скандальной пары - футболиста Александра Алиева и его бывшей жены Татьяны. Жена настаивает, чтобы суд разрешил ей с детьми вернуться в квартиру Алиева, где они зарегистрированы, а мужу запретить приближаться к ним.
В свою очередь, адвокат футболиста успел заявить, что это жена оказывала психологическое насилие над его подзащитным.
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