Скандал с экс-супругами Алиевыми: суд перенес рассмотрение дела (видео)

Жена настаивает, чтобы суд разрешил ей с детьми вернуться в квартиру Алиева.

Оболонский суд столицы перенес рассмотрение дела Алиевых.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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В Оболонском суде прошло заседание скандальной пары - футболиста Александра Алиева и его бывшей жены Татьяны. Жена настаивает, чтобы суд разрешил ей с детьми вернуться в квартиру Алиева, где они зарегистрированы, а мужу запретить приближаться к ним.

В свою очередь, адвокат футболиста успел заявить, что это жена оказывала психологическое насилие над его подзащитным.