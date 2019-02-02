Киевское Динамо обыграло болгарский ЦСКА в товарищеском матче в Марбелье

Украинский вице-чемпион обыграл команду из Софии со счетом 3:0.

В Марбелье завершился очередной контрольный матч киевского "Динамо" в межсезонье, в котором киевляне обыиграли болгарский ЦСКА из Софии.

Матч завершился со счетом 3:0, сообщает официальный сайт ФК "Динамо" (Киев).

Киевляне имели преимущество на протяжении всей игры.

Уже на 3-й минуте Виктор Цыганков после обыгрыша с Беньямином Вербича попал в левый нижний угол ворот ЦСКА, таким образом быстро открыв счет в матче - 1:0 в пользу киевского "Динамо". А еще до перерыва динамовцы сумели удвоить свое превосходство. На 35-й минуте Беньямин Вербич получил мяч, приблизился к воротам ЦСКА и мимо двух защитников результативно пробил в ближний угол, сделав счет 2:0.

Уже в концовке игры, на 89-й минуте, Александр Андриевский со штрафного нанес точный удар в нижний лыжной угол ворот ЦСКА (София) и сделал счет 3:0 в пользу "Динамо" (Киев).

Таким образом, Динамо одержало очередную уверенную победу в зимнее межсезонье.