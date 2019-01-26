Динамо проиграло чешской Спарте в результативном матче на сборе в Испании

Матч завершился победой пражского клуба - 3:2.

Киевское «Динамо» провело третий контрольный поединок в рамках зимней подготовки ко второй части сезона.

Вице-чемпионам Украины на этот раз противостояла чешская «Спарта». Поединок состоялся в испанской Марбелье и завершился со счетом 3:2 в пользу команды из Чехии. Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

В первом тайме "Спарта" отличилась дважды. На 18-й минуте несогласованностью защитников и вратаря "Динамо" воспользовался Тетте, открывший счет в игре. На 45-й минуте Станчу удвоил преимущество пражского клуба ударом со штрафного.

В начале второго тайма, на 47-й минуте Виктор Цыганков в свою очередь также реализовал штрафной удар и отквитал один гол. А на 64-й минуте проявил себя игрок молодежного состава киевлян Ахмед Алибеков, который забил пушечным ударом метров с 25-ти в "девятку". 2:2.

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Впрочем, уйти от поражения динамовцам так и не удалось. На 81-й минуте Гложек вновь вывел пражский клуб вперед. 3:2.

«Динамо» (1-й тайм): Бущан, Миколенко, Кадар, Кендзера, Бурда, Буяльский, Цыганков, Шепелев, Шапаренко, Вербич, Соль.

«Динамо» (после 60-й минуты): Бойко, Пиварич, Шабанов, Алибеков, Сидклей, Че-Че, Андриевский, Буэно, Кравченко, Смирный, Супряга.

"Динамо" завершает первый тренировочный сбор в Марбелье. На несколько дней футболисты и тренеры вернутся домой, после чего команда вновь отправится в Испанию, где пройдет и второй этап подготовки.

Следующие контрольные матчи "Динамо":

02.02. ЦСКА (Болгария)

05.02 «Эстерсунд» (Швеция)

06.02 «Нью-Ингленд Революшн» (США)

08.02 «Мальме» (Швеция)

09.02 «Волеренга» (Норвегия)