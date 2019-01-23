Поисковая группа обнаружила обломки неподалеку от места пропажи самолета Эмилиано Салы

Полиция, координирующая поиски пропавшего самолета, заявила, что основывается на четырех предположениях.

Офицер авиационного поиска Нормандских островов Джон Фитцджеральд, возглавляющий операцию по поиску пропавшего в Ла-Манше самолета с новичком «Кардиффа» Эмилиано Салой, рассказал о результатах возобновления работы поисковой группы.

«Мне сообщили, что в море были найдены подушка, ярко-оранжевый предмет, коробка и множество элементов белого цвета, плавающих рядом с изогнутым куском металла», - цитирует Фитцджеральда RMC.

Также Фитцджеральд сообщил, что на место обнаружения обломков была направлена спасательная лодка.

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В то же время полиция острова Гернси, которая координирует поиски пропавшего самолета, заявила, что основывается на четырех предположениях.

"Первое: они где-то приземлились, но не выходят на связь. Второе: они приводнились, их подобрал проходивший мимо корабль, но они не выходят на связь. Третье: они приводнились и воспользовались спасательным плотом, который, как мы знаем, был на борту. Четвертое: самолет упал в воду, они оказались в воде. Приоритет при поисках мы отдаем варианту со спасательным плотом. Как только появится новая информация, мы сообщим», – говорится в заявлении полиции.

Напомним, вечером 21 января новичок команды английской Премьер-лиги "Кардифф" Эмилиано Сала попрощался с бывшими партнёрами по французскому «Нанту» и вылетел на частном самолёте в Уэльс, однако примерно за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров, после чего на его поиски были отправлены два вертолёта и несколько поисковых кораблей.