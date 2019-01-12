Шахтер может отдать Соломона в аренду в Израиль, если игрок не освободиться от армии

Если справка об освобождении игрока от армии будет успешно получена, то Соломон будет заканчивать прохождение службы во время отпусков и матчей национальной сборной.

Полузащитник Шахтера Манор Соломон может отправится в Маккаби Петах Тиква на правах аренды.

Это произойдет, если футболист не получит специальное освобождение от Армии обороны Израиля, сообщает SportArena со ссылкой на One.co.il.

В контракте Соломона с Горняками имеется пункт, согласно которому он должен продолжить карьеру в Израиле, если освобождение не будет получено.

Шахтер уже обсуждал данный вопрос с представителями Маккаби и экс-главой ассоциации футбола Израиля Ави Лузоном. Если справка об освобождении игрока от армии будет успешно получена, то Соломон будет заканчивать прохождение службы во время отпусков и матчей национальной сборной.

Служба в армии Израиля проходит в течении 32 месяцев, а полузащитник начал нести ее в декабре 2017 года. Впрочем, ожидается успешное решение вопроса в связи с тем, что Шахтер заплатил за игрока большие деньги по меркам Израиля.