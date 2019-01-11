Матч Лиги Европы Олимпиакос - Динамо пройдет со зрителями

УЕФА наказал Олимпиакос игрой без зрителей, но это решение отложено с испытательным сроком на два года и вступит в силу не ранее сезона 2020/21.

Дисциплинарный комитет Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о проведении матча Олимпиакос (Пирей, Греция) - Динамо (Киев, Украина) в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Игра в Греции пройдет в присутствии зрителей, сообщает официальный сайт УЕФА. Комитет принял следующее решение: - назначить Олимпиакосу проведение следующего (1) матча под эгидой УЕФА в качестве принимающего клуба за закрытыми дверями. Вместе с тем санкция откладывается на испытательный срок в два (2) года; - оштрафовать «Олимпиакос» на 90 000 евро. 13 декабря на матче Лиги Европы Олимпиакос - Милан (3:1) вспыхнули беспорядки, спровоцированные греческими болельщиками. Фанаты выбежали на футбольное поле, блокировали выходы со стадиона и использовали пиротехнику. Матч Олимпиакос - Динамо состоится 14 февраля. Ответная игра в Киеве - 21 февраля.

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