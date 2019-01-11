Матч Лиги Европы Олимпиакос - Динамо пройдет со зрителями
Дисциплинарный комитет Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о проведении матча Олимпиакос (Пирей, Греция) - Динамо (Киев, Украина) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
Игра в Греции пройдет в присутствии зрителей, сообщает официальный сайт УЕФА.
Комитет принял следующее решение:
- назначить Олимпиакосу проведение следующего (1) матча под эгидой УЕФА в качестве принимающего клуба за закрытыми дверями. Вместе с тем санкция откладывается на испытательный срок в два (2) года;
- оштрафовать «Олимпиакос» на 90 000 евро.
13 декабря на матче Лиги Европы Олимпиакос - Милан (3:1) вспыхнули беспорядки, спровоцированные греческими болельщиками. Фанаты выбежали на футбольное поле, блокировали выходы со стадиона и использовали пиротехнику.
Матч Олимпиакос - Динамо состоится 14 февраля. Ответная игра в Киеве - 21 февраля.