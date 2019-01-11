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Матч Лиги Европы Олимпиакос - Динамо пройдет со зрителями

13:12, 11 января 2019
Футбол
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УЕФА принял решение по матчу Олимпиакос - Динамо / uefa.com

Дисциплинарный комитет Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о проведении матча Олимпиакос (Пирей, Греция) - Динамо (Киев, Украина) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Игра в Греции пройдет в присутствии зрителей, сообщает официальный сайт УЕФА.

Комитет принял следующее решение:

- назначить Олимпиакосу проведение следующего (1) матча под эгидой УЕФА в качестве принимающего клуба за закрытыми дверями. Вместе с тем санкция откладывается на испытательный срок в два (2) года;

- оштрафовать «Олимпиакос» на 90 000 евро.

13 декабря на матче Лиги Европы Олимпиакос - Милан (3:1) вспыхнули беспорядки, спровоцированные греческими болельщиками. Фанаты выбежали на футбольное поле, блокировали выходы со стадиона и использовали пиротехнику. 

Матч Олимпиакос - Динамо состоится 14 февраля. Ответная игра в Киеве - 21 февраля.

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Теги: #УЕФА#Лига Европы#Динамо Киев