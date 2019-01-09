Грозный ушел с поста главного тренера киевского Арсенала

Специалист проработал в клубе три месяца.

Главный тренер «Арсенала-Киева» Вячеслав Грозный покинул свой пост.

Об этом сообщает Sportarena.

«Мы благодарны Вячеславу Викторовичу за помощь. Он приходил к нам на три месяца, но теперь наши дороги расходятся. Он идет своим путем, мы - своим. Мы остаемся друзьями и благодарим его за то, что он принял команду по ходу чемпионата в сложный момент», - прокомментировал уход Грозного президент "Арсенала-Киев" Ивица Пирич.

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По словам Пирича, столичный клуб уже занялся поисками нового главного тренера и рассматривает несколько кандидатур на вакантный пост, в том числе рассматриваются кандидатуры зарубежных специалистов. В приоритете клуба – выбор в пользу тренера с украинским паспортом.

Это уже вторая отставка главного тренера в "Арсенале-Киев" по ходу нынешнего сезона. В октябре ушел в отставку звездный итальянский специалист Фабрицио Раванелли, чье место занял Грозный.

«Арсенал-Киев» занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ.