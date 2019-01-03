"Матч года" в Англии Ман Сити - Ливерпуль: Зинченко вероятно не выйдет с первых минут

Ведущие английские эксперты и СМИ не видят игрока сборной Украины Александра Зинченко в стартовом составе "Ман Сити".

Сегодня в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" на домашней арене "Эттихад" принимает "Ливерпуль". Обе команды в Англии называют главными претендентами на чемпионский титул.

На данный момент в турнирной таблице клубы разделяют семь очков. Впереди "Ливерпуль", у которого в активе 54 очка, при этом подопечные Юргена Клоппа до сих пор идут без поражений. Тогда как у команды Хосепа Гвардиолы только 47 пунктов.

Ведущие английские эксперты и СМИ не видят игрока сборной Украины Александра Зинченко в стартовом составе "Ман Сити". И это притом, что на левом фланге обороны "горожан" - кадровые дыры. А именно - не смогут сыграть конкуренты украинца за место в "основе" - травмированный Менди и дисквалифицированный Делф. По мнению аналитиков, на левом краю защиты хозяев скорее всего появится не Зинченко, а номинальный правый защитник Данило.

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«Данило будет более надежным вариантом для левого защитника, чем Александр Зинченко. Давайте не будем забывать, что в глубине души украинец является атакующим полузащитником», - полагает эксперт Manchester Evening News Дан О`Тул, чьи слова приводит Zbirna.com.

«Из-за травмы Менди и дисквалификации Делфа в прошлом матче на левом фланге обороны играл Алекс Зинченко, - отмечает журналист Тирон Маршалл. - Но он был не убедителен. Можно использовать слева Эмерика Лапорта, но идеальным было бы перевести с правого фланга Данило, а на его место вернуть Кайла Уокера».

Центральный поединок не только тура, но и, возможно, всего сезона АПЛ - "Ман Сити" - "Ливерпуль" - начнется в 22.00 по киевскому времени.