Роналду стал первым человеком, набравшим 150 миллионов подписчиков в инстаграме

В тройке лидеров американские певицы Селена Гомес и Ариана Гранде.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду пересек рекордную отметку количества подписчиков в Instagram.

На страницу португальского форварда подписано 150 миллионов людей. 33-летний игрок стал первым человеком на планете, преодолевшим эту отметку.

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В тройку лидеров по количеству читателей в Instagram также входят американские певицы Селена Гомес с 144,5 миллионами подписчиков и Ариана Гранде с 141 миллионом.

Среди футболистов следующим после Криштиану Роналду идет Неймар из французского "ПСЖ", на чей аккаунт подписаны 109 миллионов читателей. Третье место в футбольном рейтинге Instagram занимает форвард "Барселоны" Лионель Месси, у которого 105 миллионов подписчиков.

Как сообщал УНИАН, ранее Криштиану Роналду заявил, что 2018 год был лучшим в его карьере и пока затруднился назвать дату своего ухода из футбола.