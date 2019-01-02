Боруссия и Челси договорились о трансфере вундеркинда из сборной США за 64 миллиона евро

Кристиан Пулишич перейдет в стан "аристократов" следующим летом.

Полузащитник «Боруссии» (Дортмунд) Кристиан Пулишич следующим летом станет игроком «Челси».

По договоренности клубов 20-летний хавбек доиграет нынешний сезон в Дортмунде на правах аренды.

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«Челси» заплатил за американского футболиста 64 миллиона евро. При этом его аренда будет бесплатной для «Боруссии», сообщает официальный сайт дортмундского клуба.

«Кристиан всегда мечтал сыграть в Премьер-лиге. Это, безусловно, связано с его американским прошлым, и в результате мы не смогли продлить его контракт. На этом фоне мы решили принять чрезвычайно выгодное предложение «Челси», учитывая скорое истечение срока действия соглашения», - отметил спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк.

В нынешнем сезоне американский хавбек отдал четыре результативные передачи и забил три гола за "Боруссию" в 18 матчах во всех турнирах.

20-летний Кристиан Пулишич выступает за сборную США, в составе которой провел 23 матча и забил 9 голов.