Экс-защитник киевского Динамо Хачериди может перейти в донецкий Шахтер - СМИ

У игрока не все хорошо в нынешней команде - греческом ПАОКе.

Экс-игрок киевского Динамо Евгений Хачериди, который сейчас выступает в греческом ПАОК, может перейти уже в нынешнее зимнее межсезонье в донецкий Шахтер.

Вероятность того, что защитник сборной Украины и греческого ПАОКа может вернуться в УПЛ достаточно высока, сообщает 1927.kiev.ua.

У Евгения действующий контракт с греческим клубом, но там явно не против с ним расстаться - продать или отправить в аренду.

Из «Динамо» Хачериди ушел плохо и хотя киевлянам нужен центральный защитник, в команде понимают, что с ним будет та же головная боль, что и раньше.

По информации источника, Хачериди может присоединиться к «Шахтеру» – донецкий клуб заинтересован в его подписании. Для «горняков» – это абсолютно логичный ход, так как им нужен центральный защитник.

Ранее сегодня появилась информация, что Евгений Хачериди прилетел в Киев и может вернуться в «Динамо».