Один из главных кураторов системы допинга в российском спорте покинул пост президента РФС

Виталий Мутко оставил должность руководителя Российского футбольного союза.

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко покинул должность президента Российского футбольного союза.

Об этом сообщается в официальном Twitter организации.

Еще в декабре 2017-го года Мутко временно оставил должность руководителя РФС. На него были наложены санкции со стороны Международного олимпийского комитета, в связи со скандалом вокруг допинговой системы в российском спорте, который возник после Олимпийских игр Сочи-2014.

Бывший директор Антидопингового центра России Григорий Родченков, получивший убежище в США, рассказал о том, что Мутко был одним из главных кураторов программы по сокрытию положительных допинг-проб в российском спорте.