Один из главных кураторов системы допинга в российском спорте покинул пост президента РФС
12:19, 19 декабря 2018Футбол
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Виталий Мутко оставил должность руководителя Российского футбольного союза.
Мутко был одним из главных кураторов программы по сокрытию допинга в сборной России / Спорт-Экспресс
Вице-премьер правительства России Виталий Мутко покинул должность президента Российского футбольного союза.
Об этом сообщается в официальном Twitter организации.
Еще в декабре 2017-го года Мутко временно оставил должность руководителя РФС. На него были наложены санкции со стороны Международного олимпийского комитета, в связи со скандалом вокруг допинговой системы в российском спорте, который возник после Олимпийских игр Сочи-2014.
Бывший директор Антидопингового центра России Григорий Родченков, получивший убежище в США, рассказал о том, что Мутко был одним из главных кураторов программы по сокрытию положительных допинг-проб в российском спорте.
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