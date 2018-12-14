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Ассоциация футбольных клубов готова изменить формат и расписание матчей Лиги чемпионов

12:58, 14 декабря 2018
Футбол
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УЕФА пока воздердживается от комментариев по поводу изменения регламента ЛЧ / uefa.com

С сезона 2024/25 планируется глобальная реформа Лиги чемпионов - матчи главного клубного турнира Европы могут быть перенесены на выходные вместо вторника и среды.

В выходные дни большее количество болельщиков сможет посмотреть футбольные матчи, что несет за собой финансовые выгоды для УЕФА, сообщает Sport.ua со ссылкой на ряд европейских СМИ.

Встречи внутренних чемпионатов в таком случае придется переносить на середину недели, от чего уже будут страдать национальные федерации отдельно взятых стран. Руководство Бундеслиги, например, категорически против данного проекта.

Количество клубов в основном розыгрыше Лиги чемпионов не изменится (32), а вот формат группового раунда также может претерпеть изменения. Вместо восьми групп по 4 команды планируется сделать четыре по восемь, дабы увеличить количество матчей с шести до четырнадцати.

Также сообщается, что данное предложение исходит от Ассоциация футбольных клубов, возглавляемой президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли. УЕФА пока не огласил свою позицию.

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Теги: #футбол#УЕФА#Лига чемпионов