Ассоциация футбольных клубов готова изменить формат и расписание матчей Лиги чемпионов

Матчи хотят проводить по выходным, УЕФА пока свою позицию не огласил.

С сезона 2024/25 планируется глобальная реформа Лиги чемпионов - матчи главного клубного турнира Европы могут быть перенесены на выходные вместо вторника и среды.

В выходные дни большее количество болельщиков сможет посмотреть футбольные матчи, что несет за собой финансовые выгоды для УЕФА, сообщает Sport.ua со ссылкой на ряд европейских СМИ.

Встречи внутренних чемпионатов в таком случае придется переносить на середину недели, от чего уже будут страдать национальные федерации отдельно взятых стран. Руководство Бундеслиги, например, категорически против данного проекта.

Количество клубов в основном розыгрыше Лиги чемпионов не изменится (32), а вот формат группового раунда также может претерпеть изменения. Вместо восьми групп по 4 команды планируется сделать четыре по восемь, дабы увеличить количество матчей с шести до четырнадцати.

Также сообщается, что данное предложение исходит от Ассоциация футбольных клубов, возглавляемой президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли. УЕФА пока не огласил свою позицию.