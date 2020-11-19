В первой десятке оказались сразу трое украинцев.

Братья Виталий и Владимир Кличко, а также Александр Усик вошли в топ-10 лучших европейских боксеров супертяжелого веса всех времен.

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Рейтинг представлен на портале боксерской статистики BoxRec.

Владимир Кличко занял первое место в списке, а его брат Виталий расположился на четвертой строчке и пропустил вперед британцев Леннокса Льюиса и Тайсона Фьюри.

Александр Усик, который провел в супертяжах всего два боя, уже занимает десятое место.

Топ-10 лучших европейских боксеров супертяжелого веса в истории:

1. Владимир Кличко (Украина)

2. Леннокс Льюис (Великобритания)

3. Тайсон Фьюри (Великобритания)

4. Виталий Кличко (Украина)

5. Ингемар Йоханссон (Швеция)

6. Александр Поветкин (Россия)

7. Энтони Джошуа (Великобритания)

8. Николай Валуев (Россия)

9. Макс Шмелинг (Германия)

10. Александр Усик (Украина)

Украинцы в супертяжелом весе: главное

Александр Усик в дебютном бою в прошлом году досрочно победил Чазза Уизерспуна, а 31 октября решением судей одолел Дерека Чисору.

Владимир Кличко становился чемпионом мира по версиям WBO, IBF, IBO и WBA. Боксер завершил карьеру в 2017-м году, одержав 64 победі при 5 поражениях.

Виталий Кличко завершил карьеру в 2012-м году, а в настоящий момент является мэром Киева. Он одержал 45 побед при 2 поражениях и владел титулами WBC и WBO.

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Автор: Данил Слесь