Александр Усик и Александр Красюк / фото K2 Promotions Ukraine
Александр Усик решил записать видеообращение к промоутеру британского боксера Энтони Джошуа - Эдди Хирну. Компанию украинской звезде составил его агент - Александр Красюк.
Ролик опубликован в Instagram.
"Привет Эдди! Я хочу денег, больше денег", - по-английски обратился Усик к промоутеру, представляющему интересы его потенциального соперника.
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Бой Усик - Джошуа: главное
- Долгожданный бой между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри под большой угрозой срыва, поскольку последнего суд обязал провести реванш с Деонтеем Уайлдером.
- Джошуа дал неделю Фьюри на улаживание дел с Уайлдером, но договориться об "откупе" не удалось, и теперь для Джошуа ищут нового соперника.
- Александр Усик в октябре победил Дерека Чисору и официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Сейчас этим поясом владеет Джошуа.
- Президент WBO Пако Валькарсель искренне верит в то, что бой между Усиком и Джошуа состоится в скором времени.
- Уже озвученные две вероятные даты поединка.
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