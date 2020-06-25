"Они - гордость страны": борец-депутат Беленюк дал совет Усику и Ломаченко

Жан Беленюк считает, что боксерам нужно сконцентрироваться на спорте.

Украинский борец и народный депутат Жан Беленюк посоветовал боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко сконцентрироваться на спорте.

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу "Смотрящие Полуев Степанец".

"Что касается Саши Усика, то, на мой взгляд, я бы на его месте сконцентрировался на занятиях спортом. А политика - это уже после того, как он будет себя видеть вне спорта. Он сможет проконсультироваться с людьми, как-то выстроить свою политическую стратегию, отстаивать позицию, которую считает правильной. Я считаю, что Ломаченко и Усик - гордость страны. Они до недавних пор своими боями объединяли абсолютно всю Украину - от запада до востока. Поэтому логичнее было бы им сконцентрироваться на спорте", - сказал Беленюк.

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Он также высказался о вере Усика и Ломаченко и съемках в российском православном фильме:

"Я тоже верующий человек, тоже хожу в церковь. Но я считаю, что подобные вещи должны находиться внутри человека. Дело каждого разглашать это или не разглашать. Я не разглашаю".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Ломаченко призвал подписать петицию о сохранении Киево-Печерской лавры в подчинении УПЦ МП.

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