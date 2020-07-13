Известный украинский боксер в стиле Усика ответил на вопрос, чей Крым

Макс Бурсак, кроме того, посчитал провокационным вопрос о том, является ли Россия агрессором.

Украинский боксер Макс Бурсак во время общения с болельщиками в сети ответил на вопросы "Чей Крым?" и "Россия - агрессор?".

Бурсак опубликовал свои ответы в Instagram-stories.

На вопрос "Чей Крым?" украинский боксер ответил: "Крымчан".

А на вопрос о том, является ли Россия агрессором, боксер отвечать не стал, написав: "Провокация".

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Напомним, ранее другой украинский боксер Александр Усик отвечал на вопрос о том, чей "Крым?" в похожем стиле. В частности, Усик отвечал фразами "Крым - это Крым", а также "Божий".

Бурсак провел на профи-ринге 44 боя, одержал 36 побед, потерпел 6 поражений, а еще 2 боя завершились вничью. За последние пять лет украинец дважды проводил бои за титул чемпиона мира, но оба раза проиграл.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский боксер Денис Беринчик высказался о Крыме.

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