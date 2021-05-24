Сергей Городничев считает, что на "Олимпийских играх уже все распределено".

Известный в прошлом боксер, тренер и промоутер Сергей Городничев, участвовавший в подготовке к соревнованиям Владимира Кличко, поделился интересной информацией о коррупции в мире бокса.

Это стало известно из интервью 51-летнего специалиста для You-Tube-канала "Боксерская правда".

"На Олимпиаде уже все распределено. AIBA знает всех лидеров, там уже распределено, что сколько стоит. Например, если ты в Украине боксируешь, то там есть лидеры. Их же не 12 человек, а 3-4. Они боксируют, выигрывают - к ним претензий нет. А есть ребята, которых можно засунуть, поэтому там уже "договорняки" есть. Просто об этом никто не говорит или боятся. Я ничего не боюсь, уже перестал", - рассказал Городничев.

"На Олимпиаде золотая медаль, например, для Саитова стоила 1 миллион долларов. Для Васи Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч. Просто Вася этого не знает и тренеры не знают. Это знают только (показывает вверх - прим.ред.)", - шокировал специалист.

"На Олимпиаду везутся деньги. Насчет Лондона я не знаю. Я знаю насчет Пекина, что за Васю 100% завозили. Просто он этого не знает, никто не знает. Есть определенный круг лиц. У меня просто была утечка информации. Тогда у федерации бокса Украины был другой президент", - сказал Городничев.

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Автор: Артем Будрин