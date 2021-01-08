Обидчик Владимира Кличко посмеялся над другим обидчиком украинского боксера.

Британский боксер Тайсон Фьюри вновь захотел эпатировать публику и поглумился над своим соотечественником Энтони Джошуа в Twitter.

Об этом сообщает The Sun.

31-летний Джошуа обнародовал в Twitter сообщение со своей фотографией. "Классный современный боец сможет соревноваться в любую эпоху", - написал текст к фотографии Энтони.

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Реакция Фьюри не заставила себя ждать:

"Тогда ты не подходишь, болван. Классный? Ничего подобного! Тебя нокаутировал к чертовой матери толстый пацан, который согласился на бой за три недели до его проведения. Я должен сказать, что ты классно выглядишь только на фото".

Напомним, что уже в этом году боксеры могут помериться силами в ринге.

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Автор: Budrin Artem