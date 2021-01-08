Британский боксер Тайсон Фьюри вновь захотел эпатировать публику и поглумился над своим соотечественником Энтони Джошуа в Twitter.
Об этом сообщает The Sun.
31-летний Джошуа обнародовал в Twitter сообщение со своей фотографией. "Классный современный боец сможет соревноваться в любую эпоху", - написал текст к фотографии Энтони.
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Реакция Фьюри не заставила себя ждать:
"Тогда ты не подходишь, болван. Классный? Ничего подобного! Тебя нокаутировал к чертовой матери толстый пацан, который согласился на бой за три недели до его проведения. Я должен сказать, что ты классно выглядишь только на фото".
Напомним, что уже в этом году боксеры могут помериться силами в ринге.
Ситуация в супертяжелом весе: главное
- Александр Усик в октябре победил Дерека Чисору и официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. В настоящий момент этим поясом владеет Энтони Джошуа.
- Джошуа защитил титулы по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в бою против претендента по линии IBF Кубрата Пулева 12 декабря. Теперь ему необходимо провести обязательную защиту пояса WBO.
Чемпионским поясом WBC владеет Тайсон Фьюри. Планировалось, что в декабре он проведет третий бой против Деонтея Уайлдера. Однако у Фьюри уже заявили, что третьего боя не будет.
В 2021 году Джошуа и Фьюри хотят провести бой за звание абсолютного чемпиона мира. Команды боксеров уже близки к завершению переговоров.
Однако Александр Усик заявлял, что британцы могут подраться, если оставят пояс WBO вакантным.
Если титул WBO будет вакантным, Усик может оспорить его с британцем Джо Джойсом, который уже бросал украинцу вызов.
Джошуа заявил, что готов отказаться от пояса ради боя с Фьюри.
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