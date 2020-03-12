"Это будет война": Чисора рассказал, за кого собирается отомстить Усику

Британский боксер поделился ожиданиями от предстоящего боя с украинцем.

Британский боксер Дерек Чисора прокомментировал предстоящую встречу в ринге с украинцем Александром Усиком.

Слова Чисоры приводит Sky Sports.

"Война приближается. Усик считает, что он может подняться в весе и выжить против больших мальчиков. Он может быть абсолютным чемпионом в крузервейте, но 23 мая он узнает, каково это, когда тебя бьет настоящий тяжеловес", - сказал Чисора.

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Британец также заявил, что планирует отомстить Усику за Тони Беллью, которого украинец нокаутировал в 2018 году.

"Он приходит на мою территорию, и я собираюсь ему напомнить, почему он прятался в крузервейте, а также отомстить за моего друга Тони Беллью. Это будет война".

Напомним, бой Усик - Чисора был объявлен официально. Он состоится 23 мая в Лондоне.

УНИАН также сообщал о том, что экс-тренер Усика дал прогноз на карьеру украинца в супертяжелом весе.