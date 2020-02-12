Стало известно, где и когда пройдет перенесенный из-за коронавируса бой украинского боксера Постола

Виктор Постол сразится сразу за два титула чемпиона мира.

Стали известны новые дата и место проведения боя между украинцем Виктором Постолом (31-2, 12 КО) и обладателем титулов WBC и WBO в полусреднем весе американцем Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО).

Об этом в Twitter сообщил авторитетный журналист Майк Коппинджер.

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Бой Постола и Рамиреса перенесен на 9 мая. Он пройдет в калифорнийском Фресно, США, и станет главным событием вечера бокса.

Бой перенесен на три месяца. Изначально поединок должен был пройти 1 февраля в китайском Хайкоу, однако из-за эпидемии коронавируса организаторы отменили вечер бокса.

Напомним, Постол - экс-чемпион мира по версии WBC. Украинец во второй раз попытается вернуть себе этот титул. В 2018 году в поединке за пояс WBC он проиграл Джошу Тэйлору.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что стало известно имя следующего соперника украинского боксера Дениса Беринчика.