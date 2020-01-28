Хватило на два раунда: самый толстый боксер мира был нокаутирован в дебютном поединке (видео)

Поединок двух малоизвестных боксеров получился весьма зрелищным.

Бой с участием одного из самых тяжелых боксеров в истории состоялся в Миннеаполисе, США.

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Для Эндрю Кейс-Аллена это был дебютный поединок на профессиональном уровне. Перед выходом на ринг его вес составил 412 фунтов - порядка 186 килограммов.

Кейс-Аллен боксировал против Колина Сангстера, который также был не в идеальной форме, но все равно значительно уступал в этом компоненте. Бой продлился всего два раунда.

Сначала Кейс-Аллен отправил соперника в нокдаун, но Сангстер сумел вернуться и в концовке второго раунда отправил обладателя огромного живота в глубокий нокаут.

Для Сангстера это был второй бой в профи и вторая подряд победа нокаутом.

42yr old heavyweight Colin Sangster (2-0, 2 KO’s) was dropped by 412 pound heavyweight Andrew Case-Allan (0-1) in the 1st but then violently stopped Case-Allan in the 2nd for the KO-2 victory in Minneapolis, Minnesota



🎥Tony G Presents pic.twitter.com/pVpYhoFQb2 — Tim - Boxeo 拳闘 Boxen бокс มวย Boks 拳击 Box (@Hock1717) 26 січня 2020 р.

УНИАН ранее сообщал о том, что бывший спарринг-партнер Кличко бросил вызов Александру Усику.