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Хватило на два раунда: самый толстый боксер мира был нокаутирован в дебютном поединке (видео)

00:12, 28 января 2020
Бокс
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Кейс-Аллен имеет опыт выступлений в MMA / фото: facebook.com/andrewcaseallan

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Для Эндрю Кейс-Аллена это был дебютный поединок на профессиональном уровне. Перед выходом на ринг его вес составил 412 фунтов - порядка 186 килограммов.

Кейс-Аллен боксировал против Колина Сангстера, который также был не в идеальной форме, но все равно значительно уступал в этом компоненте. Бой продлился всего два раунда.

Сначала Кейс-Аллен отправил соперника в нокдаун, но Сангстер сумел вернуться и в концовке второго раунда отправил обладателя огромного живота в глубокий нокаут.

Для Сангстера это был второй бой в профи и вторая подряд победа нокаутом.

УНИАН ранее сообщал о том, что бывший спарринг-партнер Кличко бросил вызов Александру Усику.

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