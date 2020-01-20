"Могу его победить": бывший спарринг-партнер Кличко бросил вызов Усику

Хорват Филип Хргович надеется провести бой против украинца в ближайшие пару лет.

Непобедимый хорватский боксер Филип Хргович (10-0, 8 КО), который был спарринг-партнером Владимира Кличко, заявил, что хотел бы встретиться в ринге с украинцем Александром Усиком (17-0, 13 КО).

Слова Хрговича приводит "Братство Кличко".

"Почему бы мы нам не выяснить с Усиком, кто сильнее? Считаю, что могу его победить. В любом случае, надеюсь выйти в ринг против Александра - если не в этом году, то в следующем. Уверен, что нашим пути с ним пересекутся", - сказал Хргович.

Хорват отметил, что в ближайшее время хотел бы пообщаться с Усиком, а также Владимиром Кличко в Киеве:

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"В конце января собираюсь посетить Киев. Было бы неплохо посмотреть в глаза Усику и понять, хочет ли он нашего боя. Во время пребывания в столице Украины также хочу посетить музей Кличко и встретиться с Владимиром".

По словам Хрговича, он мечтает повторить достижения Кличко:

"Работа в его тренировочном лагере мне многое дала. Мечтаю повторить достижения украинца, который доминировал в хевивейте на протяжении 10 лет".

Отметим, что хорватский боксер считается одной из надежд супертяжелого дивизиона. В своем последнем на данный момент поединке он нокаутировал американца Эрика Молину.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что британский тяжеловес Тайсон Фьюри сделал очередной выпад в адрес Усика.