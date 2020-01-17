"Гни свою линию": Ломаченко поздравил Усика с днем рождения

Украинскому боксеру исполнилось 33 года.

Чемпион мира по версиям WBO, WBA и WBC в легком весе Василий Ломаченко поздравил с 33-летием украинского супертяжеловеса Александра Усика.

Ломаченко написал теплые слова в Instagram, дополнив их совместным фото с экс-абсолютным чемпионом мира:

"Сегодня исполнилось 33 года нашему другу Александру Усику. С твоим днем, дорогой. Гни свою линию, будь примером для нашего будущего поколения.

Здоровья тебе крепкого, терпения и сил. Пусть все твое задуманное сбудется", - написал Василий.

Ломаченко и Усик много лет выступали за сборную Украины, оба выигрывали Олимпийские игры, а также являются кумовьями.

УНИАН ранее сообщал о том, что Джошуа решил не проводить следующий бой с Усиком и выбрал себе другого соперника.