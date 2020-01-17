"Гни свою линию": Ломаченко поздравил Усика с днем рождения
15:45, 17 января 2020Бокс
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Украинскому боксеру исполнилось 33 года.
Усик и Ломаченко дружат уже много лет / фото: instagram.com/lomachenkovasiliy
Чемпион мира по версиям WBO, WBA и WBC в легком весе Василий Ломаченко поздравил с 33-летием украинского супертяжеловеса Александра Усика.
Ломаченко написал теплые слова в Instagram, дополнив их совместным фото с экс-абсолютным чемпионом мира:
"Сегодня исполнилось 33 года нашему другу Александру Усику. С твоим днем, дорогой. Гни свою линию, будь примером для нашего будущего поколения.
Здоровья тебе крепкого, терпения и сил. Пусть все твое задуманное сбудется", - написал Василий.
Ломаченко и Усик много лет выступали за сборную Украины, оба выигрывали Олимпийские игры, а также являются кумовьями.
УНИАН ранее сообщал о том, что Джошуа решил не проводить следующий бой с Усиком и выбрал себе другого соперника.
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