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"Гни свою линию": Ломаченко поздравил Усика с днем рождения

15:45, 17 января 2020
Бокс
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Усик и Ломаченко дружат уже много лет / фото: instagram.com/lomachenkovasiliy

Ломаченко написал теплые слова в Instagram, дополнив их совместным фото с экс-абсолютным чемпионом мира:

"Сегодня исполнилось 33 года нашему другу Александру Усику. С твоим днем, дорогой. Гни свою линию, будь примером для нашего будущего поколения.

Здоровья тебе крепкого, терпения и сил. Пусть все твое задуманное сбудется", - написал Василий.

Ломаченко и Усик много лет выступали за сборную Украины, оба выигрывали Олимпийские игры, а также являются кумовьями.

УНИАН ранее сообщал о том, что Джошуа решил не проводить следующий бой с Усиком и выбрал себе другого соперника.

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