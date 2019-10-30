Владимир Кличко может вернуться на ринг ради рекорда

Украинского боксера привлекает идея побить достижение Джорджа Формана.

Владимир Кличко заявил, что может вернуться на ринг, чтобы стать самым возрастным чемпионом мира в истории бокса.

Слова Кличко приводит businessinsider.sg.

"Могу ли я драться? Да. Сейчас я держу открытыми любые варианты. Но не будет камбэка, чтобы просто вернуться и сломать кому-то челюсть... Это будет камбэк, чтобы побить рекорд... Стать самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе", - сказал Кличко.

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43-летний Кличко подчеркнул, что его привлекает идея побить рекорд Джорджа Формана, который в 1994 году становился чемпионом в 45 лет:

"Да, это привлекает. Это круто. Форману было 45, когда он стал чемпионом, и это громкое заявление о себе".

Напомним, свой последний бой Владимир Кличко (64-5, 53 КО) провел в 2017 году, когда проиграл Энтони Джошуа. Позже украинец отказался от реванша и решил завершить карьеру.

УНИАН ранее также сообщал о том, что бывший тренер Кличко рассказал о возможном возвращении украинца на ринг.