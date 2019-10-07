Бывший тренер Владимира Кличко заявил о возможном возвращении украинца на ринг

Джонатан Бэнкс готов поддержать украинца.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко может возобновить карьеру.

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Об этом заявил бывший тренер украинца Джонатан Бэнкс в комментарии TMZ Sports.

"Возвращение Кличко? После разговора с Владимиром примерно неделю назад, вероятно, я могу сказать, что все возможно. Я сразу сказал ему, что готов оказать поддержку на все сто процентов, если Владимир все-таки вернется", - отметил тренер.

43-летний Владимир Кличко завершил карьеру весной 2017 года, когда потерпел поражение в поединке против британца Энтони Джошуа. Последний был готов дать реванш, но украинец в итоге принял решение уйти.

УНИАН ранее сообщал, что Владимир Кличко резко отреагировал на инициативу ликвидировать в Украине профи-бокс.