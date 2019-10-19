Гвоздик отправился в больницу после боя с Бетербиевым
11:11, 19 октября 2019Бокс
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Украинец потерпел первое поражение в карьере.
Гвоздик потерял пояс / фото: Top Rank
Украинский экс-чемпион мира Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) отправился в больницу после боя против россиянина Артура Бетербиева (15-0, 15 КО).
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Об этом сообщил обозреватель ESPN Дэн Рафаэль.
Источник при этом добавил, что такое решение команда украинца приняла в качестве меры предосторожности.
Поединок в рамках полутяжелого веса прошел минувшей ночью в Филадельфии и завершился победой Бетербиева техническим нокаутом в десятом раунде. Россиянин сохранил титул IBF и отобрал пояс WBC у Гвоздика. Украиней потерпел первое поражение за семь лет.
УНИАН ранее сообщал, что Гвоздик побеждал по очкам на момент остановки боя.
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