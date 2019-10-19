Гвоздик отправился в больницу после боя с Бетербиевым

Украинец потерпел первое поражение в карьере.

Украинский экс-чемпион мира Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) отправился в больницу после боя против россиянина Артура Бетербиева (15-0, 15 КО).

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Об этом сообщил обозреватель ESPN Дэн Рафаэль.

Источник при этом добавил, что такое решение команда украинца приняла в качестве меры предосторожности.

Поединок в рамках полутяжелого веса прошел минувшей ночью в Филадельфии и завершился победой Бетербиева техническим нокаутом в десятом раунде. Россиянин сохранил титул IBF и отобрал пояс WBC у Гвоздика. Украиней потерпел первое поражение за семь лет.

УНИАН ранее сообщал, что Гвоздик побеждал по очкам на момент остановки боя.