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Гвоздик отправился в больницу после боя с Бетербиевым

11:11, 19 октября 2019
Бокс
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Гвоздик потерял пояс / фото: Top Rank

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Об этом сообщил обозреватель ESPN Дэн Рафаэль.

Источник при этом добавил, что такое решение команда украинца приняла в качестве меры предосторожности.

Поединок в рамках полутяжелого веса прошел минувшей ночью в Филадельфии и завершился победой Бетербиева техническим нокаутом в десятом раунде. Россиянин сохранил титул IBF и отобрал пояс WBC у Гвоздика. Украиней потерпел первое поражение за семь лет.

УНИАН ранее сообщал, что Гвоздик побеждал по очкам на момент остановки боя.

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Теги: #бокс#Александр Гвоздик