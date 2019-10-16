"Я живу в Калифорнии": боксер Гвоздик ничего не знает о войне между Россией и Украиной

Украинский боксер не хочет проводить параллели с боем против россиянина Артура Бетербиева.

Украинский боксер Александр Гвоздик отказался обсуждать тему войну между Украиной и Россией перед боем против Артура Бетербиева.

Слова Гвоздика приводит сайт fightnews.com.

"Я просто спортсмен. Я не хочу проводить параллели с боем. Я живу в Калифорнии, он живет в Монреале. Я просто ничего об этом не знаю", - сказал Гвоздик.

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Бетербиев также ушел от ответа на вопрос:

"Любая война - это плохо, но я не хочу об этом говорить. Я в Канаде, и это очень далеко от меня".

Напомним, бой Гвоздик - Бетербиев пройдет в США 18 октября. На кону в этом поединке будут стоять пояса WBC и IBF в полутяжелом весе.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский боксер Василий Ломаченко высказался об отношениях Украины с Россией, заявив, что "наверху идет дележка".