Усик провел открытую тренировку на фоне небоскребов Чикаго (фото, видео)

12 октября украинский боксер проведет бой против Чаза Уизерспуна.

Украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) и его соперник Чазз Уизерспун провели открытую тренировку в Чикаго (38-3, 29 КО).

По ходу тренировки, которая прошла на открытом воздухе, Усик провел бой с тенью, жонглировал мячами и провел ряд других упражнений. После тренировки украинец раздал автографы болельщикам.

Видео открытой тренировки было опубликовано на канале VideoBoxing в YouTube, а также в Twitter промоутерской компании MatchroomBoxing.

Тренировка Усика - в фоторепортаже K2 Promotions.

Напомним, бой Усик - Уизерспун пройдет 12 октября (утром 13 октября по киевскому времени). Изначально украинец должен был боксировать против Тайрона Спонга, но непобедимый нидерландец попался на допинге.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Уизерспун прокомментировал предстоящий бой с Усиком.