Усик провел открытую тренировку на фоне небоскребов Чикаго (фото, видео)
Украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) и его соперник Чазз Уизерспун провели открытую тренировку в Чикаго (38-3, 29 КО).
По ходу тренировки, которая прошла на открытом воздухе, Усик провел бой с тенью, жонглировал мячами и провел ряд других упражнений. После тренировки украинец раздал автографы болельщикам.
Видео открытой тренировки было опубликовано на канале VideoBoxing в YouTube, а также в Twitter промоутерской компании MatchroomBoxing.
🇺🇦 @usykaa is coming... 😈#UsykWitherspoonpic.twitter.com/TNcYwffihg— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) 10 октября 2019 г.
Тренировка Усика - в фоторепортаже K2 Promotions.
Напомним, бой Усик - Уизерспун пройдет 12 октября (утром 13 октября по киевскому времени). Изначально украинец должен был боксировать против Тайрона Спонга, но непобедимый нидерландец попался на допинге.
УНИАН ранее также сообщал о том, что Уизерспун прокомментировал предстоящий бой с Усиком.