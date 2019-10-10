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Усик провел открытую тренировку на фоне небоскребов Чикаго (фото, видео)

12:08, 10 октября 2019
Бокс
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Александр Усик готов дебютировать в супертяжелом весе / фото: twitter.com/matchroomboxing

По ходу тренировки, которая прошла на открытом воздухе, Усик провел бой с тенью, жонглировал мячами и провел ряд других упражнений. После тренировки украинец раздал автографы болельщикам.

Видео открытой тренировки было опубликовано на канале VideoBoxing в YouTube, а также в Twitter промоутерской компании MatchroomBoxing.

Тренировка Усика - в фоторепортаже K2 Promotions.

Напомним, бой Усик - Уизерспун пройдет 12 октября (утром 13 октября по киевскому времени). Изначально украинец должен был боксировать против Тайрона Спонга, но непобедимый нидерландец попался на допинге.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Уизерспун прокомментировал предстоящий бой с Усиком.

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Теги: #бокс#Александр Усик