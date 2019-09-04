"Трудное испытание": Усик назвал сильные стороны своего следующего соперника
Украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) поделился впечатлениями от своего следующего соперника - нидерландского боксера Тайрона Спонга (13-0, 12 КО).
Украинца цитирует boxingnews24.com.
Читайте такжеПервый соперник Усика в супертяжелом весе официально утвержден (фото)
"Счастлив, что мой дебютный бой в супертяжелом весе согласован и пройдет 12 октября в Чикаго. Спонг - это супертяжеловес, у которого есть скорость и сила. Он в ринге не так давно, но уже добился больших успехов.
Я должен пройти это трудное испытание, чтобы в дальнейшем бороться за титул чемпиона мира в супертяжелом весе. С нетерпением жду встречи", - отметил Александр.
Изначально соперником украинца должен был стать Карлос Такам, но камерунец сменил промоутера и переговоры были сорваны. Усик в прошлый раз боксировал 10 ноября, когда в восьмом раунде нокаутировал британца Тони Беллью.
Позже Усик отказался от всех титулов в тяжелом весе.
Спонг является звездой кикбоксинга и ММА.
УНИАН ранее сообщал, что Ломаченко решением судей победил британца Люка Кэмпбелла.