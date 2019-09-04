"Трудное испытание": Усик назвал сильные стороны своего следующего соперника

Украинский боксер выйдет на ринг в октябре.

Украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) поделился впечатлениями от своего следующего соперника - нидерландского боксера Тайрона Спонга (13-0, 12 КО).

Украинца цитирует boxingnews24.com.

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"Счастлив, что мой дебютный бой в супертяжелом весе согласован и пройдет 12 октября в Чикаго. Спонг - это супертяжеловес, у которого есть скорость и сила. Он в ринге не так давно, но уже добился больших успехов.

Я должен пройти это трудное испытание, чтобы в дальнейшем бороться за титул чемпиона мира в супертяжелом весе. С нетерпением жду встречи", - отметил Александр.

Изначально соперником украинца должен был стать Карлос Такам, но камерунец сменил промоутера и переговоры были сорваны. Усик в прошлый раз боксировал 10 ноября, когда в восьмом раунде нокаутировал британца Тони Беллью.

Позже Усик отказался от всех титулов в тяжелом весе.

Спонг является звездой кикбоксинга и ММА.

УНИАН ранее сообщал, что Ломаченко решением судей победил британца Люка Кэмпбелла.