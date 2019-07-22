Скрестили бокс и футбол: Ломаченко и Усик придумали новый вид спорта (видео)
11:28, 22 июля 2019Бокс
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Украинские боксеры показали оригинальную игру.
Ломаченко и Усик находятся в Лондоне / фото: instagram.com/usykaa
Известные украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик показали, как поддерживают форму с помощью нового "вида спорта".
Чемпионы надели боксерские перчатки, взяли мяч и разместили мишени в воротам, совместив бокс и футбол.
Видео представил Facebook-аккаунт Luckypunch.net.
Ожидается, что дебют Усика в супертяжелом весе состоится осенью. Соперником украинца будет Карлос Такам, а вероятной датой проведения боя называется 14 сентября.
Ломаченко выйдет на ринг против Люка Кэмпбелла 31 августа в Лондоне, а на кону будут стоять титулы WBO, WBA и WBC.
УНИАН ранее сообщал, что Ломаченко впервые встретился лицом к лицу с Кэмпбеллом.
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