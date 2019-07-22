Скрестили бокс и футбол: Ломаченко и Усик придумали новый вид спорта (видео)

Украинские боксеры показали оригинальную игру.

Известные украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик показали, как поддерживают форму с помощью нового "вида спорта".

Чемпионы надели боксерские перчатки, взяли мяч и разместили мишени в воротам, совместив бокс и футбол.

Видео представил Facebook-аккаунт Luckypunch.net.

Ожидается, что дебют Усика в супертяжелом весе состоится осенью. Соперником украинца будет Карлос Такам, а вероятной датой проведения боя называется 14 сентября.

Ломаченко выйдет на ринг против Люка Кэмпбелла 31 августа в Лондоне, а на кону будут стоять титулы WBO, WBA и WBC.

УНИАН ранее сообщал, что Ломаченко впервые встретился лицом к лицу с Кэмпбеллом.