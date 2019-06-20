"Стал мощнее": Усик заметно прибавил в весе перед дебютом в супертяжах (фото)

В сети оценили форму украинского боксера, который готовится к переходу в самую престижную весовую категорию.

Украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) набрал вес перед дебютом в супертяжелой весовой категории.

Форму Усика отметили пользователи Instagram.

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"Вам не кажется, что Саша стал заметно мощнее?", - говорится в подписи к фото, которое было добавлено в аккаунте lomus_official в Instagram.

Еще один свежий снимок Усик добавил в своем личном аккаунте в соцсети.

"Терминатор на каникулах", "Ну так супертяж, все по плану", "На массе", "Машина", "Мощь!", "Видно, что набор веса в правильное русло идет", "Здоровый дядя", - комментируют подписчики.

Напомним, дебютный бой Усика в супертяжелом весе против Карлоса Такама должен был состояться в мае, но был перенесен из-за травмы украинца. Ожидается, что поединок пройдет в сентябре.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Усик занял высокое место в рейтинге лучших чемпионов мира по версии WBC.